Минобороны РФ передали партия истребителей Су-35

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (входит в ОАК) изготовил и передал Минобороны очередную партию истребителей Су-35, говорится в сообщении на сайте правительства РФ в субботу.
"Многофункциональные истребители поколения 4++ Су-35С прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет с аэродрома КнААЗа к месту несения службы", - отметается в сообщении.
"Сегодня производственные мощности Комсомольского-на-Амуре авиационного завода полностью загружены. Мы в сроки, предусмотренные контрактами, осуществляем поставку авиационной техники, обеспечивая потребности Минобороны России в современных авиационных комплексах", - заявил генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, чьи слова приведены в сообщении.
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