Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

01.12 $/bbl +/- WTI 81.22 +0.67 Brent 86.88 -0.09

СНГ 03.12.2022 16:13

Минобороны РФ передали партия истребителей Су-35

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (входит в ОАК) изготовил и передал Минобороны очередную партию истребителей Су-35, говорится в сообщении на сайте правительства РФ в субботу.

"Многофункциональные истребители поколения 4++ Су-35С прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет с аэродрома КнААЗа к месту несения службы", - отметается в сообщении.

"Сегодня производственные мощности Комсомольского-на-Амуре авиационного завода полностью загружены. Мы в сроки, предусмотренные контрактами, осуществляем поставку авиационной техники, обеспечивая потребности Минобороны России в современных авиационных комплексах", - заявил генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, чьи слова приведены в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИСТРЕБИТЕЛЬ, МИНОБОРОНЫ


Похожие новости


Новый российский истребитель Checkmate будет стоить $30-35 млн Чемезов оценил новый российский истребитель "Checkmate" в $30 млн Шойгу: В феврале в Сирии проведены практические пуски перспективных крылатых ракет с истребителя Су-57 Истребитель МиГ-35 может пойти в серию через два года - гендиректор МИГа Правительство Индии в ближайшие две недели примет решение о судьбе контракта на закупку 126 истребителей «Рафаль» Истребитель пятого поколения начнет поступать на вооружение ВВС в 2016 году - главком

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az