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Регион 03.12.2022 16:34

Сторонники Саакашвили провели в Тбилиси акцию в поддержку своего лидера

Сторонники Михаила Саакашвили провели в субботу у головного офиса правящей партии "Грузинская мечта" в Тбилиси акцию солидарности с бывшим президентом Грузии.

Участники акции потребовали от властей освобождения Саакашвили из заключения в связи с обнаруженными у него тяжелыми заболеваниями, которые несовместимы с отбыванием тюремного наказания.

"Врачи утверждают, что Саакашвили необходимо немедленно направить на лечение за границу, так как промедление может привести к его смерти", - сказал журналистам лидер основанной Саакашвили оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия.

Мелия отметил, что сегодняшняя акция не носит политического характера и направлена исключительно на поддержку Саакашвили.

Ранее сообщалось, что медики независимого центра "Эмпатия" составили заключение о состоянии здоровья бывшего президента Грузии, в котором указали на 10 серьезных заболеваний, которые могут привести, в том числе, к его смерти.

Адвокат Шалва Хачапуридзе в минувший четверг подал заявление в суд с просьбой освободить Саакашвили из заключения, так как выявленные у него болезни несовместимы с отбыванием тюремного наказания. Он представил в суд заключение медиков "Эмпатии".

Согласно отчету, у Саакашвили диагностирована, в частности, лихорадка неясного происхождения, быстрая потеря массы тела, боли в мышцах, суставах и костях. "Саакашвили поставлены более 20 диагнозов, половина из них указывает на несовместимость с тюремным заключением. Основные диагнозы на данном этапе не оглашаются", - говорилось в заключении.

Накануне мать Саакашвили Гиули Аласания сообщила журналистам, что американские врачи выявили в организме политика следы отравления тяжелыми металлами.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори. 12 мая Саакашвили был переведен на обследование и лечение в гражданскую клинику "Вивамед", где находится по сей день.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание он считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МИХАИЛ СААКАШВИЛИ


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