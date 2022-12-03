Макрон надеется на мягкую зиму и на экономное потребление французами электроэнергии

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал соотечественников без паники воспринимать приготовления властей на случай необходимости жесткой экономии электроэнергии этой зимой, сообщает в субботу газета "Фигаро".
"То, что правительство готовится на случай экстремальных сценариев, - это нормально. Ведь иногда и такие маловероятные вещи могут становиться реальностью", - отметил глава государства.
При этом для того, чтобы минимизировать риски отключений электроэнергии зимой, Макрон призвал жителей Франции расходовать ее экономно. "Если мы все вместе выполним план по экономии, то есть - сократим потребление на 10%..., тогда да, у нас не будет проблем даже при холодах в декабре и январе", - добавил Макрон.
Он призвал французов "проявлять ответственность, вместо того, чтобы паниковать". Также президент выразил надежду, что зима не будет холодной.
Макрон между тем отметил, что временные отключения электроэнергии - это инструмент, к которому власти могут прибегнуть лишь в крайнем случае, так как у них есть и другие, более мягкие, способы контролировать потребление. Например, власти могут, в соответствии с контрактами, уменьшить или приостанавливать подачу электроэнергии некоторым предприятиям, продолжая подачу в жилые дома.
Вопрос об экономии электроэнергии во Франции активно обсуждается в последние месяцы в связи с возникшими трудностями с поставкой энергоресурсов из-за рубежа, в частности - из России.
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