Глава Минобороны РФ прибыл с рабочим визитом в Беларусь

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Беларусь на переговоры с министром обороны республики Виктором Хрениным, сообщает в субботу госагентство БелТА. "Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин и министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проведут переговоры в Минске", - говорится в сообщении. "Самолет главы военного ведомства России в эти минуты совершил посадку на аэродроме Мачулищи", - уточнили в агентстве. Сообщается, что белорусская и российская стороны "обсудят актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества".

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