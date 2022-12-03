Глава Минобороны РФ прибыл с рабочим визитом в Беларусь

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Беларусь на переговоры с министром обороны республики Виктором Хрениным, сообщает в субботу госагентство БелТА.
"Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин и министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проведут переговоры в Минске", - говорится в сообщении.
"Самолет главы военного ведомства России в эти минуты совершил посадку на аэродроме Мачулищи", - уточнили в агентстве.
Сообщается, что белорусская и российская стороны "обсудят актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества".
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