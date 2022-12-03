Армянские НВФ в Карабахе в субботу подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в субботу позиций азербайджанской армии со стороны армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском регионе страны.

«3 декабря около 16:30 члены армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы (в Карабахском регионе Азербайджана - ИФ-Аз), подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции нашей армии на ходжавендском направлении», - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны отметили, что подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на вышеуказанном направлении, приняли «адекватные ответные меры».

Р.Керимов