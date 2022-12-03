Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

01.12 $/bbl +/- WTI 81.22 +0.67 Brent 86.88 -0.09

Внешняя политика 03.12.2022 19:30

Баку направил ноту Тегерану в связи с незаконным проникновением в Карабах граждан Ирана

Баку направил Тегерану ноту в связи с информацией о незаконном проникновении граждан Ирана в Карабахский регион Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, сообщил в субботу спикер МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Что касается сообщений о незаконном переходе граждан Ирана на нашу территорию, то для прояснения ситуации в посольство Ирана в Азербайджане была направлена соответствующая нота», - приводит «Интерфакс-Азербайджан» его слова.

Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что в Баку ждут ответа иранской стороны.

Ранее азербайджанские СМИ распространили информацию о том, что 14 граждан Ирана незаконно проникли в Карабахский регион Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы. Власти Азербайджана подозревают этих граждан в антиазербайджанской деятельности.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, НОТА, МИД


Похожие новости


Иран обсуждает с Азербайджаном бартер электроэнергии Байрамов и Амир Абдоллахиян обсудили ситуацию на Южном Кавказе МИД Азербайджана осудил теракт в Иране Баку и Тегеран выступили против присутствия иностранных сил на Южном Кавказе - МИД Ирана Байрамов и Амир Абдоллахиян обсудили ситуацию на Южном Кавказе Раиси заявил о готовности Ирана стать посредником между Азербайджаном и Арменией

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az