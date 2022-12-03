Баку направил ноту Тегерану в связи с незаконным проникновением в Карабах граждан Ирана

Баку направил Тегерану ноту в связи с информацией о незаконном проникновении граждан Ирана в Карабахский регион Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, сообщил в субботу спикер МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Что касается сообщений о незаконном переходе граждан Ирана на нашу территорию, то для прояснения ситуации в посольство Ирана в Азербайджане была направлена соответствующая нота», - приводит «Интерфакс-Азербайджан» его слова.

Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что в Баку ждут ответа иранской стороны.

Ранее азербайджанские СМИ распространили информацию о том, что 14 граждан Ирана незаконно проникли в Карабахский регион Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы. Власти Азербайджана подозревают этих граждан в антиазербайджанской деятельности.

Р.Керимов