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Спорт 03.12.2022 19:19

СМИ сообщили об ухудшении состояния Пеле

Состояние трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле ухудшилось, сообщает в субботу Daily Mail со ссылкой на бразильские СМИ.

Организм 82-летнего Пеле больше не реагирует на химиотерапию, которая проводится в рамках лечения рака кишечника. Согласно информации, ему оказывают паллиативную помощь.

30 ноября сообщалось, что Пеле госпитализирован в одну из больниц Сан-Паулу, врачи диагностировали отечность по всему телу и сердечную недостаточность.

Однако 2 декабря в аккаунте Пеле в соцсетях появилось его сообщение о том, что госпитализация носит плановый характер.

Ранее футболист перенес курс химиотерапии, так как врачи диагностировали у него три опухоли.

Пеле - трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. Международная федерация футбола (ФИФА) признала его лучшим футболистом XX века.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ПЕЛЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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