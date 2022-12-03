СМИ сообщили об ухудшении состояния Пеле

Состояние трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле ухудшилось, сообщает в субботу Daily Mail со ссылкой на бразильские СМИ.

Организм 82-летнего Пеле больше не реагирует на химиотерапию, которая проводится в рамках лечения рака кишечника. Согласно информации, ему оказывают паллиативную помощь.

30 ноября сообщалось, что Пеле госпитализирован в одну из больниц Сан-Паулу, врачи диагностировали отечность по всему телу и сердечную недостаточность.

Однако 2 декабря в аккаунте Пеле в соцсетях появилось его сообщение о том, что госпитализация носит плановый характер.

Ранее футболист перенес курс химиотерапии, так как врачи диагностировали у него три опухоли.

Пеле - трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. Международная федерация футбола (ФИФА) признала его лучшим футболистом XX века.