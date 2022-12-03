Сборная Нидерландов победила США и стала первым четвертьфиналистом ЧМ

Футболисты сборной Нидерландов со счетом 3:1 нанесли поражение команде США в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

На 10-й минуте встречи в Эр-Райяне гол в составе нидерландцев провел Мемфис Депай, на 45+1 - Дейли Блинд, на 81-й – Дензел Думфрис.

На 76-й минуте в составе сборной США отличился Хаджи Райт.

Сборная Нидерландов – первый четвертьфиналист турнира.

В 1/8 финала нидерландская команда попала, заняв первое место в группе А, американцы стали вторыми в группе В.

В четвертьфинале сборная Нидерландов сыграет с победителем матча Аргентина – Австралия, который пройдет в субботу и стартует в 23:00 по бакинскому времени.