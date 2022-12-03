Сборная Нидерландов победила США и стала первым четвертьфиналистом ЧМ

Футболисты сборной Нидерландов со счетом 3:1 нанесли поражение команде США в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.
На 10-й минуте встречи в Эр-Райяне гол в составе нидерландцев провел Мемфис Депай, на 45+1 - Дейли Блинд, на 81-й – Дензел Думфрис.
На 76-й минуте в составе сборной США отличился Хаджи Райт.
Сборная Нидерландов – первый четвертьфиналист турнира.
В 1/8 финала нидерландская команда попала, заняв первое место в группе А, американцы стали вторыми в группе В.
В четвертьфинале сборная Нидерландов сыграет с победителем матча Аргентина – Австралия, который пройдет в субботу и стартует в 23:00 по бакинскому времени.
Азербайджанские специалисты обсудили с командованием РМК ситуацию с незаконной эксплуатацией природных ресурсов в Карабахе
Баку направил ноту Тегерану в связи с незаконным проникновением в Карабах граждан Ирана
Армянские НВФ в Карабахе в субботу подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
ОПЕК на министерской встрече обсудила только административные вопросы
В Азербайджане начали строительство орехового завода
Поступление газа из ЕС на Украину в ноябре снизилось почти на 28%, до 228 млн куб. м
Алиев ознакомился с условиями, созданными на объектах экономического и общественного назначения в Шеки
Макрон призвал думать о безопасности НАТО с учетом опасений России
США перебросили в Польшу группу истребителей F-15
В Великобритании сообщили о задержании бизнесмена из РФ по подозрению в отмывании денег
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Фонд Развития Предпринимательства и Банк Республика организовали тренинги для женщин-предпринимателей в регионах
До саммита инноваций остались считаные дни!
Kaspersky ICS CERT: с какими киберугрозами могут столкнуться промышленные предприятия в 2023 году
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают