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Спорт 03.12.2022 20:57

Сборная Нидерландов победила США и стала первым четвертьфиналистом ЧМ

Футболисты сборной Нидерландов со счетом 3:1 нанесли поражение команде США в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

На 10-й минуте встречи в Эр-Райяне гол в составе нидерландцев провел Мемфис Депай, на 45+1 - Дейли Блинд, на 81-й – Дензел Думфрис.

На 76-й минуте в составе сборной США отличился Хаджи Райт.

Сборная Нидерландов – первый четвертьфиналист турнира.

В 1/8 финала нидерландская команда попала, заняв первое место в группе А, американцы стали вторыми в группе В.

В четвертьфинале сборная Нидерландов сыграет с победителем матча Аргентина – Австралия, который пройдет в субботу и стартует в 23:00 по бакинскому времени.

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Тэги: КАТАР, СПОРТ, ФУТБОЛ, ЧМ-2022


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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