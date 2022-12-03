За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 21 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 824 тыс. 452, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 46 случаев. Таким образом, в Азербайджане более чем вдвое снизилась суточная заболеваемость COVID-19.
За 24 часа летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции выявлено не было (накануне умерли двое больных COVID-19).
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 983 человека, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 814 тыс. 211 человек (+22 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 258 человек.
За сутки медики провели 1 тыс. 678 тестов на коронавирус против 1 тыс. 566 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 380 тыс. 526 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
Азербайджанские специалисты обсудили с командованием РМК ситуацию с незаконной эксплуатацией природных ресурсов в Карабахе
Баку направил ноту Тегерану в связи с незаконным проникновением в Карабах граждан Ирана
Армянские НВФ в Карабахе в субботу подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
ОПЕК на министерской встрече обсудила только административные вопросы
В Азербайджане начали строительство орехового завода
Поступление газа из ЕС на Украину в ноябре снизилось почти на 28%, до 228 млн куб. м
Алиев ознакомился с условиями, созданными на объектах экономического и общественного назначения в Шеки
Макрон призвал думать о безопасности НАТО с учетом опасений России
США перебросили в Польшу группу истребителей F-15
В Великобритании сообщили о задержании бизнесмена из РФ по подозрению в отмывании денег
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Фонд Развития Предпринимательства и Банк Республика организовали тренинги для женщин-предпринимателей в регионах
До саммита инноваций остались считаные дни!
Kaspersky ICS CERT: с какими киберугрозами могут столкнуться промышленные предприятия в 2023 году
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают