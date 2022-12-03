За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 21 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 824 тыс. 452, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 46 случаев. Таким образом, в Азербайджане более чем вдвое снизилась суточная заболеваемость COVID-19.

За 24 часа летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции выявлено не было (накануне умерли двое больных COVID-19).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 983 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 814 тыс. 211 человек (+22 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 258 человек.

За сутки медики провели 1 тыс. 678 тестов на коронавирус против 1 тыс. 566 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 380 тыс. 526 тестов на COVID-19.

Р.Керимов