Россия с 1 января вводит экспортные пошлины на удобрения - 23,5% при цене свыше $450/т

Россия с 1 января 2023 года вводит экспортные пошлины на минеральные удобрения: ставка 23,5% будет взиматься от цены свыше $450 за тонну.

Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

При стоимости удобрений в пределах $450/т, ставка пошлины будет нулевой.

Пошлины будут действовать по 31 декабря 2023 года.