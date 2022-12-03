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СНГ 03.12.2022 21:44

Россия с 1 января вводит экспортные пошлины на удобрения - 23,5% при цене свыше $450/т

Россия с 1 января 2023 года вводит экспортные пошлины на минеральные удобрения: ставка 23,5% будет взиматься от цены свыше $450 за тонну.

Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

При стоимости удобрений в пределах $450/т, ставка пошлины будет нулевой.

Пошлины будут действовать по 31 декабря 2023 года.

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Тэги: РОССИЯ, УДОБРЕНИЯ, ЭКСПОРТ, ПОШЛИНА


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