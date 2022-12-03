Шойгу отметил важность партнерства с Беларусью

Союзнические отношения с Беларусью приобрели особое значение в условиях беспрецедентного давления Запада и его "необъявленной войны" против Союзного государства, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Республика Беларусь была и остаётся нашим надёжным партнёром. Это особенно важно сегодня, в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада и необъявленной войны против наших стран", - сказал Шойгу в ходе переговоров с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным в Минске в субботу.

Глава российского военного ведомства высоко оценил "решимость Беларуси противостоять враждебному курсу США и их союзников, готовность совместно обеспечивать военную безопасность Союзного государства".

Шойгу также напомнил, что "в настоящее время в соответствии с решением президентов двух стран на территории Беларуси проводятся мероприятия боевого слаживания российских и белорусских соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск".