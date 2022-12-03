В Великобритании сообщили о задержании бизнесмена из РФ по подозрению в отмывании денег

Власти Великобритании сообщили в субботу, что задержали ранее на этой неделе в Лондоне российского бизнесмена по подозрению в отмывании денег, сообщает в субботу Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).

"58-летний мужчина был задержан в четверг в своем доме стоимостью в миллионы фунтов стерлингов", - отмечается в сообщении NCA.

В операции участвовали более 50 стражей порядка. При обыске дома подозреваемого в британской столице они конфисковали электронные устройства, а также крупную сумму наличных денег. Кроме того, полицейские задержали еще двух человек, имеющих отношение к расследуемому делу.

Имя бизнесмена власти не сообщают.

"Все три фигуранта прошли допрос в NCA. Затем их отпустили под залог", - подчеркивается в сообщении агентства.