Макрон призвал думать о безопасности НАТО с учетом опасений России

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что считает нужным обдумать, как в будущем можно будет обеспечивать безопасность союзников по НАТО, учитывая при этом опасения России, связанные с этим альянсом.
"Эта тема будет одним из факторов для мирного урегулирования (в Украине - ИФ). Поэтому нужно об этом думать: что мы готовы сделать, чтобы защищать членов альянса и союзников, при этом - дав гарантии в сфере безопасности России в тот день, когда она вернется к переговорам", - заявил он в эфире телеканала ТФ-1.
Макрон в очередной раз заявил, что Франция продолжит оказание поддержки Украине, в том числе - передавая ей вооружение. Одновременно он заверил, что не забывает и о дипломатии и считает нужным "готовиться к диалогу, который начнется, когда все решат вернуться к переговорам".
Макрон повторил, что намерен в недалеком будущем провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам французского президента, он сначала планирует провести переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, а уже потом - с российским лидером.
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