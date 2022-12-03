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Дальнее зарубежье 03.12.2022 23:00

Макрон призвал думать о безопасности НАТО с учетом опасений России

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что считает нужным обдумать, как в будущем можно будет обеспечивать безопасность союзников по НАТО, учитывая при этом опасения России, связанные с этим альянсом.

"Эта тема будет одним из факторов для мирного урегулирования (в Украине - ИФ). Поэтому нужно об этом думать: что мы готовы сделать, чтобы защищать членов альянса и союзников, при этом - дав гарантии в сфере безопасности России в тот день, когда она вернется к переговорам", - заявил он в эфире телеканала ТФ-1.

Макрон в очередной раз заявил, что Франция продолжит оказание поддержки Украине, в том числе - передавая ей вооружение. Одновременно он заверил, что не забывает и о дипломатии и считает нужным "готовиться к диалогу, который начнется, когда все решат вернуться к переговорам".

Макрон повторил, что намерен в недалеком будущем провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам французского президента, он сначала планирует провести переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, а уже потом - с российским лидером.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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