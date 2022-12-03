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Дальнее зарубежье 03.12.2022 22:45

США перебросили в Польшу группу истребителей F-15

На польскую авиабазу в городе Ласк прибыла группа американских истребителей F-15 Eagle, сообщило Командование ВВС США в Европе.

Они были переброшены в центральную часть Польши с авиабазы Лейкенхит в Великобритании.

По сообщению американского командования, истребители, точное количество которых не уточняется, "в Польше начнут операции по сдерживанию на восточном фланге НАТО".

Тем временем в начале декабря в рамках ротации итальянские истребители Eurofighter сменили канадские CF-18 на авиабазе Михаил Когэлничану в Румынии, откуда натовские самолеты проводят патрулирование в районе Черного моря.

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Тэги: США, ПОЛЬША, ВВС


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