США перебросили в Польшу группу истребителей F-15

На польскую авиабазу в городе Ласк прибыла группа американских истребителей F-15 Eagle, сообщило Командование ВВС США в Европе.

Они были переброшены в центральную часть Польши с авиабазы Лейкенхит в Великобритании.

По сообщению американского командования, истребители, точное количество которых не уточняется, "в Польше начнут операции по сдерживанию на восточном фланге НАТО".

Тем временем в начале декабря в рамках ротации итальянские истребители Eurofighter сменили канадские CF-18 на авиабазе Михаил Когэлничану в Румынии, откуда натовские самолеты проводят патрулирование в районе Черного моря.