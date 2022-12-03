Совет ЕС принял решение по «потолку» цен на российскую нефть

Совет ЕС принял в субботу решение установить верхний предел цен на сырую нефть, нефтяные масла и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, которые добыты в РФ или экспортируются из нее, на уровне $60 за баррель.

Ограничение, сообщается в коммюнике Совета ЕС, опубликованном в Брюсселе, вступает в силу с 5 декабря 2022 года.

"Сегодняшнее решение устанавливает уровень, на котором применяется исключение, и вводит переходный период в 45 дней для судов, перевозящих сырую нефть из России, закупленную и погруженную на судно до 5 декабря 2022 года и выгруженную в конечном порту назначения до 19 января 2023 года", - говорится в документе.

В нем уточняется, что "в такой период могут быть предоставлены связанные с морем услуги и морской транспорт". Аналогичного положения для нефтепродуктов нет.

"Поскольку ценовой предел может периодически пересматриваться для адаптации к рыночной ситуации, сегодняшнее решение также устанавливает переходный период в 90 дней после каждого изменения ценового предела, чтобы обеспечить его согласованное применение всеми операторами", - объясняют в Брюсселе.

В коммюнике Совета ЕС сообщается, что функционирование механизма ограничения цен будет пересматриваться каждые два месяца с учетом изменений на рынке и будет устанавливаться не менее чем на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных, предоставленных Международным энергетическим агентством.

Согласно договоренности ЕС, стран G7 и Австралии, зафиксированная на данный момент предельная цена со временем будет меняться. "После того, как первоначальный предел установлен, цена может быть изменена в будущем, чтобы отражать развитие рынка и технические изменения", - говорится в материалах, опубликованных в связи с решением Совета ЕС.

В Евросоюзе также подчеркивают, что установление предельной цены на нефть из России не вносит изменений для введенного ранее запрета импорта в ЕС российской нефти.