Объявлена дата проведения саммита Туркменистан-Азербайджан-Турция

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление о проведении саммита Туркменистан-Азербайджан-Турция 13-14 декабря текущего года в национальной туристической зоне «Аваза». Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана (TDH).
«В целях дальнейшего развития и всестороннего укрепления многоплановых отношений и конструктивного партнерства между Туркменистаном, Азербайджаном и Турцией, основанных на принципах добрососедства и взаимопонимания, и проведения на высоком уровне трехстороннего саммита глав государств президент Туркменистана подписал постановление», - пишет издание.
Агентство отмечает, что, согласно документу, Управлению делами аппарата президента предписано совместно с министерством иностранных дел страны обеспечить организованное проведение на высоком уровне трехстороннего саммита глав государств Туркменистана, Азербайджана и Турции в национальной турзоне «Аваза» 13-14 декабря 2022 года.
Р.Керимов
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