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Внешняя политика 04.12.2022 00:33

Объявлена дата проведения саммита Туркменистан-Азербайджан-Турция

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление о проведении саммита Туркменистан-Азербайджан-Турция 13-14 декабря текущего года в национальной туристической зоне «Аваза». Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана (TDH).

«В целях дальнейшего развития и всестороннего укрепления многоплановых отношений и конструктивного партнерства между Туркменистаном, Азербайджаном и Турцией, основанных на принципах добрососедства и взаимопонимания, и проведения на высоком уровне трехстороннего саммита глав государств президент Туркменистана подписал постановление», - пишет издание.

Агентство отмечает, что, согласно документу, Управлению делами аппарата президента предписано совместно с министерством иностранных дел страны обеспечить организованное проведение на высоком уровне трехстороннего саммита глав государств Туркменистана, Азербайджана и Турции в национальной турзоне «Аваза» 13-14 декабря 2022 года.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРКМЕНИСТАН, ТУРЦИЯ, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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