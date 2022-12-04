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Дальнее зарубежье 04.12.2022 12:30

Глава МИД Финляндии объяснил заявку на вступление в НАТО «ядерной риторикой» России

Финский министр иностранных дел Пекка Хаависто заявил, что побудительным мотивом для подачи Финляндией заявки на вступления в НАТО стала ситуация вокруг Украины и "ядерная риторика" Москвы.

Дипломат в интервью агентству "Киодо цусин" сказал, что с конца февраля "реалии безопасности в Европе изменились".

Кроме того, по его словам, заявления Москвы, касающиеся ядерного оружия, заставили Финляндию "задуматься о том, как реагировать и откуда получить поддержку".

В мае 2020 года Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО, которые в настоящее время не ратифицировали Турция и Венгрия. В Анкаре заявляют, что сделают это, когда эти скандинавские страны выполнят ряд условий, прописанных в согласованном между сторонами меморандуме. В частности, там есть пункты о том, что Швеция и Финляндия должны принять меры против террористических группировок.

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Тэги: ФИНЛЯДИЯ, НАТО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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