Минобороны сообщило об обстреле в ночь на воскресенье позиций азербайджанской армии на границе с Арменией

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в ночь на воскресенье позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении на границе двух государств.
«4 декабря около 03:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции нашей армии в направлении населенного пункта Зейлик Кельбаджарского района (на границе Азербайджана и Армении - ИФ-Аз)», - говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны отметили, что подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на вышеуказанном направлении, приняли «адекватные ответные меры».
Р.Керимов
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