Пеле назвал свое лечение обычным на фоне сообщений СМИ об ухудшении его состояния

Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле призвал общественность к спокойствию на фоне сообщений СМИ об ухудшении состояния его здоровья.
"Друзья мои, я хочу, чтобы все были спокойны и сохраняли позитивный настрой. Я силен, полон надежд и прохожу лечение как обычно. Я хочу поблагодарить всю команду врачей и медсестер за оказанную мне помощь", - написал 82-летний Пеле в соцсетях.
"Я сильно верю в бога, и каждое послание любви, которое я получаю от вас по всему миру, наполняет меня энергией", - добавил он, призвав всех следить за сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу.
В субботу бразильские СМИ сообщили, что состояние здоровья Пеле ухудшилось. Утверждалось, что его организм больше не реагирует на химиотерапию, которая проводится в рамках лечения рака кишечника. Самому же бразильцу, по их данным, оказывают паллиативную помощь.
О госпитализации Пеле стало известно 30 ноября, вскоре он сообщил, что она носит плановый характер.
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