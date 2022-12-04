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Спорт 04.12.2022 12:00

Пеле назвал свое лечение обычным на фоне сообщений СМИ об ухудшении его состояния

Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле призвал общественность к спокойствию на фоне сообщений СМИ об ухудшении состояния его здоровья.

"Друзья мои, я хочу, чтобы все были спокойны и сохраняли позитивный настрой. Я силен, полон надежд и прохожу лечение как обычно. Я хочу поблагодарить всю команду врачей и медсестер за оказанную мне помощь", - написал 82-летний Пеле в соцсетях.

"Я сильно верю в бога, и каждое послание любви, которое я получаю от вас по всему миру, наполняет меня энергией", - добавил он, призвав всех следить за сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу.

В субботу бразильские СМИ сообщили, что состояние здоровья Пеле ухудшилось. Утверждалось, что его организм больше не реагирует на химиотерапию, которая проводится в рамках лечения рака кишечника. Самому же бразильцу, по их данным, оказывают паллиативную помощь.

О госпитализации Пеле стало известно 30 ноября, вскоре он сообщил, что она носит плановый характер.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ПЕЛЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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