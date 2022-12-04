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Дальнее зарубежье 04.12.2022 13:00

Маск заявил о полном возобновлении рекламы Apple в Twitter

Американский миллиардер, новый владелец Twitter Inc. Илон Маск заявил, что Apple "полностью возобновила" рекламные кампании в соцсети, передает Bloomberg.

Агентство уточнило, что данное заявление Маск сделал во время разговора в Twitter Spaces в субботу, отметив, что Apple является крупнейшим рекламодателем в соцсети. По данным Bloomberg, миллиардер "не стал вдаваться в подробности об Apple" в ходе более чем двухчасового разговора.

Apple, добавило Bloomberg, не ответила на запрос о комментарии.

Напряженность в отношениях Маска и Apple сохраняется на протяжении многих лет и усилилась после того, как миллиардер приобрел соцсеть.

В начале недели Маск сообщил, что Apple пригрозила удалить Twitter из App Store. Тогда он заявил, что это связано со стандартами модерации в Twitter, а также опубликовал серию сообщений, в которых раскритиковал Apple. Маск также сказал, что производитель iPhone почти полностью прекратил рекламировать свою продукцию в соцсети.

Уже 1 декабря миллиардер заявил, что "урегулировал" с Apple конфликт, касающийся его заявлений об угрозе удаления Twitter из App Store.

Apple - один из крупнейших рекламодателей в Twitter. За 10 месяцев текущего года компания потратила на рекламу в соцсети около $39 млн, согласно данным MediaRadar Inc.

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Тэги: США, TWITTER, APPLE, ИЛОН МАСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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