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Спорт 04.12.2022 14:00

Тайсон Фьюри победил Дерека Чисору и защитил титул чемпиона WBC

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри одержал победу над своим соотечественником Дереком Чисорой и защитил пояс.

Поединок прошел на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне и завершился в 10-м раунде. Судьи присудили победу 34-летнему Фьюри техническим нокаутом.

С Чисорой, которому сейчас 38 лет, Фьюри встречался в 2011 и 2014 годах и оба раза победил.

Фьюри остается непобежденным боксером, на его счету теперь 33 победы при одной ничьи. Для него это была третья защита титула.

Чисора потерпел 13-е поражение при 32 победах.

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Тэги: МИР, СПОРТ, БОКС


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