Армения должна прекратить минный терроризм и возместить причиненный ущерб - постпред Азербайджана при ООН

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев в письме на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша возложил на Армению ответственность за минирование территории Азербайджана, потребовав от Еревана прекратить противоправную деятельность и возместить причиненный ущерб.
«Действия (минирование территории Азербайджана - ИФ-Аз) Армении представляют собой грубое нарушение международного права и влекут за собой ее ответственность. Армения должна прекратить минный терроризм и отказаться от него, возместить ущерб, причиненный ее международно-противоправными деяниями, обеспечить полное возмещение ущерба пострадавшим и предоставить соответствующие заверения и гарантии неповторения», - говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан».
В письме отмечается, что «продолжая устанавливать мины и отказываясь сообщать точную и полную информацию обо всех минных полях на ранее оккупированных территориях Азербайджана (в Карабахе и Восточном Зангезуре - ИФ-Аз), Армения намеренно выбирает в качестве мишени человеческие жизни и пытается помешать постконфликтному восстановлению, реконструкции и гуманитарным усилиям, а также безопасному возвращению внутренне перемещенных лиц в свои дома».
Постпред Азербайджана при ООН добавил, что для спасения жизней людей и обеспечения мира и развития в регионе, также принципиально важно увеличить международную поддержку в целях дальнейшего повышения действенности и эффективности национальных усилий в области противоминной деятельности в Азербайджане.
Ранее сообщалось, что за последние 30 лет более 3 тыс. 330 человек в Азербайджане погибли и пострадали при подрыве на минах, установленных армянской стороной, более 260 из них - после Второй Карабахской войны 2020 года.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения в период оккупации азербайджанских территорий (Карабаха и Восточного Зангезура) установила порядка 1 млн мин. По его словам, для разминирования этих территорий Азербайджану, по оценкам международных экспертов, необходимо около 30 лет и $25 млрд.
Р.Керимов
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