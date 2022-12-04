В России за сутки COVID-19 заболели почти 6,6 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 6,6 тыс. случаев, скончались 55 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"В РФ выявлено 6 598 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 722 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 45,5%", - сообщили в оперштабе.
Увеличение количества госпитализаций отмечено в 13 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 66 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах, уточнили в оперштабе.
По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 6 тыс. 669 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно снизилось.
За минувшие сутки скончались 55 человек, накануне сообщалось о 59 умерших.
"Выздоровели за сутки 4 589 человек, или на 10,6% меньше в сравнении с 3 декабря", - говорится в сообщении.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 617 тыс. 601 случай заражения коронавирусной инфекцией, 392 тыс. 231 умерший и 21 млн 18 тыс. 980 выздоровевших.
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