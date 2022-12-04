Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

01.12 $/bbl +/- WTI 81.22 +0.67 Brent 86.88 -0.09

Здравоохранение 04.12.2022 14:15

В России за сутки COVID-19 заболели почти 6,6 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 6,6 тыс. случаев, скончались 55 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"В РФ выявлено 6 598 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 722 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 45,5%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 13 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 66 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 6 тыс. 669 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно снизилось.

За минувшие сутки скончались 55 человек, накануне сообщалось о 59 умерших.

"Выздоровели за сутки 4 589 человек, или на 10,6% меньше в сравнении с 3 декабря", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 617 тыс. 601 случай заражения коронавирусной инфекцией, 392 тыс. 231 умерший и 21 млн 18 тыс. 980 выздоровевших.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В России за сутки COVID-19 заболели более 6,6 тыс. человек В России за сутки COVID-19 заболели более 5,9 тыс. человек В России за сутки COVID-19 заболели более 6 тыс. человек В России за сутки COVID-19 заболели более 5,4 тыс. человек В РФ за сутки COVID-19 заболели 4,6 тыс. человек, умер 61 пациент - оперштаб В России за сутки COVID-19 заболели 5,3 тыс. человек

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az