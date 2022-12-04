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Регион 04.12.2022 14:30

Четверо иранцев казнены по обвинению в сотрудничестве с израильской разведкой

Смертные приговоры в отношении четверых человек, признанных виновными в сотрудничестве с израильской разведкой, привели в исполнение в воскресенье в Иране, сообщает межарабский телеканал "аль-Арабийя".

"Этим утром исполнены приговоры в отношении четверых основных участников группы, связанной с сионистской разведывательной службой", - приводит телеканал выдержки из сообщения, размещенного на портале, который работает под эгидой министерства юстиции Ирана.

Еще трое фигурантов получили сроки от пяти до десяти лет тюремного заключения. Их обвинили в подрыве национальной безопасности Ирана, соучастии в похищениях, незаконном владении оружием, организации диверсий на ядерных объектах Ирана, а также в убийствах, в том числе и иранских ученых.

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Тэги: ИРАН, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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