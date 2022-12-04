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СНГ 04.12.2022 16:30

В Минприроды Дагестана назвали основной версией гибели тюленей естественные факторы

Основной версией гибели порядка 700 особей каспийского тюленя в Дагестане признаны естественные природные факторы, сообщает региональное Минприроды в своем телеграм-канале.

"В результате вскрытий тюленей был собран большой объем проб, проведен детальный бактериальный анализ, вирусологические исследования, в том числе и изучение тканей на наличие вируса COVID-19. Материалы были направлены в лаборатории Москвы и Астрахани для исследований. Основной версией гибели каспийского тюленя были признаны естественные природные факторы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние внутренних органов исследованных тюленей не подтвердило гипотезу об их интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами.

В ведомстве считают, что гибель сотен тюленей не сможет критично повлиять на их популяцию, поскольку по последним данным численность каспийского тюленя стабильна и находится в пределах от 270 до 300 тысяч особей. Выбросы мёртвых тюленей на Дагестанском побережье Каспийского моря в последние годы наблюдаются с периодичностью раз в несколько лет. Такие случаи отмечались в 2012 в 2016 году.

Кроме того, по данному факту гибели тюленей будут привлечены ученые профильных научный организаций.

В минувшую субботу на берегу Каспийского моря, в Кировском районе Махачкалы (Дагестан) на участке от Нефтебазы до устья реки Сулак обнаружены туши мертвых тюлений в количестве 650 - 700 особей. Число обнаруженных животных может увеличиваться.

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ТЮЛЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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