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Дальнее зарубежье 04.12.2022 16:00

В Индонезии вновь начал извергаться крупнейший вулкан Семеру

Самый крупный вулкан Индонезии Семеру вновь проснулся, сообщает Associated Press. Он расположен на самом густонаселенном острове архипелага острове Ява. В воскресенье 3676-метровый вулкан выбросил облака обжигающих газов и потоки лавы.

Началу извержения предшествовали муссонные дожди, которые постепенно размыли вулканический купол. Столбы вулканического пепла достигают в высоту 1500 м, извергающаяся лава устремилась к протекающей рядом реке.

Несколько близлежащих деревень накрыло вулканическим пеплом, его концентрация в воздухе столь высока, что в некоторых районах потемнело. Сведений о жертвах нет. Сотни жителей были эвакуированы во временные убежища.

Вулкан Семеру активизировался ровно через год после масштабного извержения, которое привело к гибели 51 человека. Местные деревни были погребены под вулканическим пеплом, сотни людей получили ожоги, около десяти тысяч человек пришлось эвакуировать.

Тогда почти три тысячи домов были перемещены из опасной зоны.

Семеру регулярно извергается последние 200 лет, тем не менее, как и в случае с другими 129 активными вулканами Индонезии, рядом продолжают жить люди.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ВУЛКАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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