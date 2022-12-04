Министры ОПЕК+ решили сохранить текущие квоты на добычу нефти

Министры ОПЕК+ приняли решение сохранить действующие квоты на добычу нефти, говорится в пресс-релизе альянса.
Следующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ назначена на 1 февраля, 3 июня - очередная конференция ОПЕК, а полноформатная встреча министров ОПЕК+ - 4 июня, сообщили источники "Интерфакса".
В пресс-релизе сообщается только о дате следующей встречи министров ОПЕК+ - 4 июня, а также подчеркивается готовность встретиться в любое время, если это необходимо.
Согласно сообщению, принятое 5 октября 2022 года решение о снижении квот на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки с ноября было "ретроспективно признано участниками рынка необходимым и правильным курсом действий по стабилизации мировых нефтяных рынков".
Как подчеркивается в сообщении, "придерживаясь проактивного и превентивного подхода, страны-участники подтвердили свою готовность встретиться в любое время и принять незамедлительные дополнительные меры для реагирования на рыночные изменения и поддержки баланса нефтяного рынка и его стабильности, если это необходимо".
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