Байрамов отправился с визитом в Россию

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в воскресенье отправился с рабочим визитом в Россию, сообщили в МИД Азербайджана.

Там отметили, что в ходе визита Байрамов проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и примет участие в двусторонних мероприятиях.

Ранее сообщалось, что главы внешнеполитических ведомств Азербайджана и России проведут переговоры в понедельник. В МИД РФ в воскресенье сообщили, что на встрече Лаврова и Байрамова «планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по наиболее актуальным аспектам региональной и международной повестки дня, включая вопросы нормализации азербайджано-армянских отношений».

«Рассматриваем предстоящий визит Байрамова в контексте продолжения доверительного российско-азербайджанского политического диалога и дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества», - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Р.Керимов