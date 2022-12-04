Байрамов отправился с визитом в Россию

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в воскресенье отправился с рабочим визитом в Россию, сообщили в МИД Азербайджана.
Там отметили, что в ходе визита Байрамов проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и примет участие в двусторонних мероприятиях.
Ранее сообщалось, что главы внешнеполитических ведомств Азербайджана и России проведут переговоры в понедельник. В МИД РФ в воскресенье сообщили, что на встрече Лаврова и Байрамова «планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по наиболее актуальным аспектам региональной и международной повестки дня, включая вопросы нормализации азербайджано-армянских отношений».
«Рассматриваем предстоящий визит Байрамова в контексте продолжения доверительного российско-азербайджанского политического диалога и дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества», - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Р.Керимов
Министры ОПЕК+ решили сохранить текущие квоты на добычу нефти
Министерский комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить квоты на добычу нефти
В России за сутки COVID-19 заболели почти 6,6 тыс. человек
Тайсон Фьюри победил Дерека Чисору и защитил титул чемпиона WBC
Пеле назвал свое лечение обычным на фоне сообщений СМИ об ухудшении его состояния
Алиев ознакомился с условиями, созданными на объектах экономического и общественного назначения в Шеки
В Минприроды Дагестана назвали основной версией гибели тюленей естественные факторы
В Индонезии вновь начал извергаться крупнейший вулкан Семеру
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Фонд Развития Предпринимательства и Банк Республика организовали тренинги для женщин-предпринимателей в регионах
До саммита инноваций остались считаные дни!
Kaspersky ICS CERT: с какими киберугрозами могут столкнуться промышленные предприятия в 2023 году
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают