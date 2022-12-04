За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 47 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 824 тыс. 499, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрирован 21 случай. Таким образом, в Азербайджане более чем вдвое выросла суточная заболеваемость COVID-19.

Второй день подряд за сутки не выявлено летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 983 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 814 тыс. 247 человек (+36 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 269 человек.

За сутки медики провели 1 тыс. 849 тестов на коронавирус против 1 тыс. 678 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 382 тыс. 375 тестов на COVID-19.

Р.Керимов