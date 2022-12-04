Квота Азербайджана на добычу нефти в рамках ОПЕК+ остается на уровне 684 тыс. б/с - Минэнерго

Квота Азербайджана на добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ остается на уровне 684 тыс. б/с, сообщили в воскресенье агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве энергетики страны.
«На 34-й встрече министров стран-участниц ОПЕК+, прошедшей в онлайн-формате, Азербайджан также согласился сохранить в силе решение, принятое в октябре 2022 года. В соответствии с этим решением, квота Азербайджана на добычу нефти остается неизменной - 684 тыс. б/с», - заявили в Минэнерго.
Там добавили, что следующая встреча министров ОПЕК+ пройдет 4 июня 2023г.
Как сообщалось ранее, министры ОПЕК+ на встрече в воскресенье приняли решение сохранить действующие квоты на добычу нефти.
Р.Керимов
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