Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

01.12 $/bbl +/- WTI 81.22 +0.67 Brent 86.88 -0.09

ТЭК 04.12.2022 18:03

Квота Азербайджана на добычу нефти в рамках ОПЕК+ остается на уровне 684 тыс. б/с - Минэнерго

Квота Азербайджана на добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ остается на уровне 684 тыс. б/с, сообщили в воскресенье агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве энергетики страны.

«На 34-й встрече министров стран-участниц ОПЕК+, прошедшей в онлайн-формате, Азербайджан также согласился сохранить в силе решение, принятое в октябре 2022 года. В соответствии с этим решением, квота Азербайджана на добычу нефти остается неизменной - 684 тыс. б/с», - заявили в Минэнерго.

Там добавили, что следующая встреча министров ОПЕК+ пройдет 4 июня 2023г.

Как сообщалось ранее, министры ОПЕК+ на встрече в воскресенье приняли решение сохранить действующие квоты на добычу нефти.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОПЕК, НЕФТЕДОБЫЧА, КВОТА


Похожие новости


Минэнерго: квота Азербайджана по добыче нефти в рамках ОПЕК+ в ноябре снизится на 33 тыс. б/с - до 684 тыс. б/с Азербайджан в мае сделку ОПЕК+ выполнил на 120,4% - Минэнерго ОПЕК обновила прогнозы по добыче нефти с конденсатом в Азербайджане на 2021-2022гг Министр нефти Ирака планирует посетить Азербайджан Встреча мониторингового комитета ОПЕК+ в 2019г пройдет в Азербайджане Азербайджан в мае довел добычу нефти до 801 тыс. б/с, выполняет обязательства в рамках ОПЕК+ - Минэнерго

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az