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СНГ 04.12.2022 19:18

Четыре человека погибли в результате взрыва газа в доме в Нижневартовске

Четыре человека погибли при, предположительно, взрыве газового баллона в жилом доме в Нижневартовске, написал глава российского города Дмитрий Кощенко в своем телеграм-канале.

"По состоянию на 19:10, по предварительным данным, 10 человек пострадали, четыре человека погибли. Информация уточняется, ведутся спасательные работы", - написал он.

Спасатели также сообщают о четверых погибших. "Сотрудники МЧС эвакуировали 52 человека, 10 спасено, четыре человека погибли. Продолжается разбор завалов, где могут находиться люди", - говорится в сообщении МЧС РФ.

По уточненным данным, повреждены межэтажные перекрытия между первым, вторым и третьим этажами подъезда.

Взрыв, предположительно, газового баллона произошел в пятиэтажном доме на улице Мира 6А в Нижневартовске около 18:30 по местному времени.

Дом не газифицирован. Предположительно, в квартире на втором этаже проводились работы по натяжению потолков, сдетонировал газовый баллон.

Согласно данным сайта "Реформа ЖКХ", дом пятиэтажный, четырехподъездный, 1974 года постройки, в нем проживает 226 человек.

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Тэги: РОССИЯ, ИНЦИДЕНТ, ВЗРЫВ


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