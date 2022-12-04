В декабре весь получаемый «Молдовагаз» российский газ будет поставляться в Приднестровье

Вице-премьер-министр, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну подтвердил, что в декабре весь объем газа, получаемый компанией "Молдовагаз" от "Газпрома", будет поставляться в Приднестровье.

"Принимаемые решения преследуют только одну цель: сохранить подключение страны к электричеству, газу, теплу и иметь максимально низкий тариф. Обязательство по оплате 5,7 млн м3 газа в сутки лежит на левобережье (Приднестровье - ИФ). Правобережье ничего не будет платить за газ, поставленный "Газпромом", а будет платить только за электроэнергию. "Молдовагаз" не выплатил ("Газпрому" - ИФ) аванс за декабрь. До 20 декабря "Молдовагаз" оплатит потребление правого берега за ноябрь", - написал Спыну в воскресенье на своей странице в соцсетях, после того, как эксперты подвергли критике решение правительства Молдовы поставлять в Приднестровье весь объем газа от "Газпрома", чтобы получить взамен дешевую электроэнергию.

По его словам, согласно контракту, подписанному между "Молдовагаз" и "Газпромом", в декабре должны были быть поставлены 406 млн м3 газа. 5,7 млн м3 в сутки (31 день декабря) составляют 176,6 млн м3.

"Другими словами, "Газпром" поставит только 43% контрактных объемов. Этого объема явно недостаточно для обеспечения обоих берегов Днестра газом и электричеством. В первые 3 дня декабря на правый берег поступило 3,4 млн м3 в сутки, на левый берег - 2,3 млн м3 в сутки. С 4 декабря на левый берег будет поступать 5,7 млн м3 в сутки. Таким образом, 176,6 млн м3 в сутки будут разделены следующим образом: правобережные 10,2 млн м3, левый берег 166,4 млн м3 в сутки (в том числе для производства электроэнергии)", - отметил Спыну.

Он напомнил, что подписанный накануне договор с Молдавской ГРЭС (в Приднестровье - "Иф") предусматривает поставку на правый берег Днестра менее 204 тыс. МВт, что составляет более 53% всего потребления электроэнергии.

"Для этого необходимо 67 млн м3 газа. В заключение, сложив объемы, поставленные в первые 3 дня месяца, и объем, выделенный на производство электроэнергии, примерно 77,2 млн м3 газа (43%) будет использовано для правого берега и 99,4 млн м3 (57%) для левого берега", - подсчитал Спыну.

Он отметил, что в декабре в Приднестровье будет поступать примерно 3,2 млн м3 в сутки.

"Этого газа достаточно, чтобы обеспечить жителей левобережья газом, теплом и электричеством. Декабрь - холодный месяц и расход выше, чем в ноябре (напомню, в ноябре в сутки выделялось 2,3 млн м3). Этого объема газа хватит и на обеспечение технологических процессов на предприятиях левобережья (в том числе на Молдавском металлургическом заводе). Очевидно, что эти компании не смогут нормально работать. Для сравнения, по договору в декабре месяце только левый берег должен был получить от "Газпрома" 217 млн м3 газа", - написал вице-премьер.

Он подчеркнул, что для обеспечения потребителей на правом берегу Днестра Молдова будет покупать газ из других источников, а также начнет использовать резервы.

"Уже летом мы начали запасать газ. Сегодня у нас более 250 миллионов м3, и мы продолжаем приобретать. Средняя закупочная цена газа составляет около 1000 долларов. Этих объемов хватит на следующий период. Покупная цена не приведет к дополнительному увеличению тарифа на газ. Мы предлагаем компенсацию в счете, мы сэкономим и хорошо переживем эту зиму. Хочу прояснить, я не поддерживаю призывы к идеям о том, что нам нужно полностью отключить газ на левом берегу Днестра. Решения политиков должны быть гуманными для всех граждан нашей страны", - подчеркнул Спыну.

Накануне Кишинев и Тирасполь подписали договор об условиях поставки электроэнергии на правый берег Днестра за счет увеличения поставляемого в Приднестровье газа.

С 1 октября "Газпром" сократил суточный объем подачи Молдове на 30% - до 5,7 млн м3 газа в сутки при потребностях в 8,06 млн м3. "Газпром" объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину. "Газпром" подтвердил, что в декабре также будет поставлять в Молдову тот же объем газа - 5,07 млн куб. метров в сутки. В холодный период времени это составляет - 43,5% от необходимого объема.

По предварительным данным, в декабре Молдове необходимо около 11 млн кубометров газа в сутки, из которых две трети - для Приднестровского региона, который вырабатывает электроэнергию. При возникшем дефиците газа в ноябре государственная компания Energocom и Молдавская ГРЭС (в Приднестровье) не смогли договориться о поставках станцией электроэнергии правобережной Молдове. В октябре ГРЭС осуществляла поставки 67% электроэнергии, необходимой для правого берега Днестра.

В связи с тем, что Молдавская ГРЭС отказалась поставлять электроэнергию на правый берег Днестра, компания "Молдовагаз" в ноябре сократила на 40% поставки газа - с 3,9 до 2,3 млн кубов в сутки. Это позволило Молдове сэкономить часть газа, который заложен в хранилищах в Украине и Румынии. Предположительно, Молдова в декабре будет использовать часть этого газа, а весь газ, поступающий от "Газпрома", будет уходить в Приднестровский регион.