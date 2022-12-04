Экипаж корабля «Шэньчжоу-14» вернулся на Землю с орбитальной станции Китая

Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-14" с экипажем из трёх тайконавтов успешно приземлился после многочасового полёта с национальной орбитальной станции "Тяньгун", следует из трансляции Китайской глобальной телевизионной сети (CGTN).
Спустя 9 часов автономного полёта на Землю вернулись тайконавты - Чэнь Дун, Лю Ян и Цай Цзючжэ. Они прибыли на станцию 5 июня и проработали на ней 183 дня.
Посадочный модуль приземлился на полигоне Дунфэн, расположенном в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, в 16:09 по бакинскому времени.
30 ноября им на смену на станцию прибыл экипаж пилотируемого корабля "Шэньчжоу-15". В него входят тайконавты Фэй Цзюньлун, Дэн Цинмин и Чжан Лу.
В рамках этой миссии впервые в истории китайской космонавтики была произведена ротация экипажей на орбитальной станции.
Новая миссия стала четвёртой по счёту экспедицией тайконавтов на "Тяньгун". Экипажу предстоит провести более 40 научных и технических экспериментов и тестов, также тайконавты совершат три-четыре выхода в открытый космос для осуществления монтажных работ снаружи станции.
Планируется, что новый экипаж пробудет на станции также шесть месяцев.
Для Фэя Цзюньлуна эта миссия стала второй в карьере - в 2005 году он исполнял обязанности командира корабля миссии "Шэньчжоу-6", в рамках которой впервые в истории китайской космонавтики был совершен полет двух тайконавтов на орбиту и второй пилотируемый полет в целом. Два других члена экипажа отправились в космос впервые.
В настоящий момент "Тяньгун" находится на этапе строительства, после его завершения в конце этого года начнется полноценная эксплуатация орбитальной лаборатории.
Станция состоит из базового модуля "Тяньхэ" и двух пристыкованных к нему по обеим сторонам лабораторных модулей - "Мэньтяня" и "Вэньтяня", которые будут использоваться для проведения научных исследований и экспериментов в условиях невесомости. Также в составе орбитальной группировки находятся космический корабль "Шэньчжоу-15" и грузовой корабль "Тяньчжоу-5".
Общий вес станции "Тяньгун", которая будет находиться на высоте 400 км, после завершения ее строительства составит около 90 тонн. Она будет в пять раз меньше Международной космической станции и будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа (и до шести при смене экипажей). Срок эксплуатации китайской космической станции составляет около 10 лет.
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