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СНГ 04.12.2022 20:27

Число жертв взрыва газа в доме в Нижневартовске возросло до шести человек

Число погибших при обрушении пятиэтажки в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе РФ увеличилось до шести человек, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в городской больнице скорой помощи.

"Двое пострадавших скончались в больнице", - сказали в клинике.

В МЧС РФ подтвердили гибель шести человек.

"По состоянию на 19:00 по Москве (20:00 по бакинскому времени - ИФ) в результате происшествия пострадали 15 человек, из них 6 погибли, 4 госпитализированы в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе министерства, пожарно-спасательные подразделения осуществляют поэтажную проверку пострадавших жилых помещений, разбор завалов и тушение пожара.

"Предварительно под завалами могут находиться три человека", - сообщила ранее пресс-служба главного управления МЧС по региону.

На месте работают боле 50 сотрудников МЧС и десять единиц техники.

Ранее сообщалось, что взрыв, предположительно, газового баллона произошел в пятиэтажном доме на улице Мира 6А в Нижневартовске около 18:30 по местному времени. В результате частично обрушились 2-й и 3-й этажи в 3-м подъезде. Из здания были эвакуированы 52 человека.

Дом не газифицирован. Предположительно, в квартире на втором этаже проводились работы по натяжению потолков, сдетонировал газовый баллон.

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Тэги: РОССИЯ, ИНЦИДЕНТ, ВЗРЫВ


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