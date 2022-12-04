Число жертв взрыва газа в доме в Нижневартовске возросло до шести человек

Число погибших при обрушении пятиэтажки в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе РФ увеличилось до шести человек, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в городской больнице скорой помощи.
"Двое пострадавших скончались в больнице", - сказали в клинике.
В МЧС РФ подтвердили гибель шести человек.
"По состоянию на 19:00 по Москве (20:00 по бакинскому времени - ИФ) в результате происшествия пострадали 15 человек, из них 6 погибли, 4 госпитализированы в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе министерства, пожарно-спасательные подразделения осуществляют поэтажную проверку пострадавших жилых помещений, разбор завалов и тушение пожара.
"Предварительно под завалами могут находиться три человека", - сообщила ранее пресс-служба главного управления МЧС по региону.
На месте работают боле 50 сотрудников МЧС и десять единиц техники.
Ранее сообщалось, что взрыв, предположительно, газового баллона произошел в пятиэтажном доме на улице Мира 6А в Нижневартовске около 18:30 по местному времени. В результате частично обрушились 2-й и 3-й этажи в 3-м подъезде. Из здания были эвакуированы 52 человека.
Дом не газифицирован. Предположительно, в квартире на втором этаже проводились работы по натяжению потолков, сдетонировал газовый баллон.
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