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СНГ 04.12.2022 20:16

Ушел из жизни экс-глава Дагестана Магомедов

Бывший глава Дагестана, почётный председатель Госсовета республики Магомедали Магомедов ушел из жизни на 93-м году жизни, сообщил глава республики Сергей Меликов.

"Ушёл из жизни Магомедали Магомедович Магомедов - почётный председатель Госсовета РД, мудрый и отзывчивый человек, настоящий патриот Дагестана и России", - написал Меликов в воскресенье в своем телеграм-канале.

Он принес соболезнования семье Магомедова.

Магомедали Магомедов родился 15 июня 1930 года в селении Леваши. Занимал пост председателя совета министров Дагестанской АССР с 24 мая 1983 года, с августа 1987 года - председателя Президиума Верховного совета Дагестанской АССР, с апреля 1990 - председателя Верховного Совета республики, а с 26 июля 1994 по февраль 2006 года руководил регионом в качестве председателя государственного совета Дагестана.

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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