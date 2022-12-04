Ушел из жизни экс-глава Дагестана Магомедов

Бывший глава Дагестана, почётный председатель Госсовета республики Магомедали Магомедов ушел из жизни на 93-м году жизни, сообщил глава республики Сергей Меликов.

"Ушёл из жизни Магомедали Магомедович Магомедов - почётный председатель Госсовета РД, мудрый и отзывчивый человек, настоящий патриот Дагестана и России", - написал Меликов в воскресенье в своем телеграм-канале.

Он принес соболезнования семье Магомедова.

Магомедали Магомедов родился 15 июня 1930 года в селении Леваши. Занимал пост председателя совета министров Дагестанской АССР с 24 мая 1983 года, с августа 1987 года - председателя Президиума Верховного совета Дагестанской АССР, с апреля 1990 - председателя Верховного Совета республики, а с 26 июля 1994 по февраль 2006 года руководил регионом в качестве председателя государственного совета Дагестана.