Ушел из жизни экс-глава Дагестана Магомедов

Бывший глава Дагестана, почётный председатель Госсовета республики Магомедали Магомедов ушел из жизни на 93-м году жизни, сообщил глава республики Сергей Меликов.
"Ушёл из жизни Магомедали Магомедович Магомедов - почётный председатель Госсовета РД, мудрый и отзывчивый человек, настоящий патриот Дагестана и России", - написал Меликов в воскресенье в своем телеграм-канале.
Он принес соболезнования семье Магомедова.
Магомедали Магомедов родился 15 июня 1930 года в селении Леваши. Занимал пост председателя совета министров Дагестанской АССР с 24 мая 1983 года, с августа 1987 года - председателя Президиума Верховного совета Дагестанской АССР, с апреля 1990 - председателя Верховного Совета республики, а с 26 июля 1994 по февраль 2006 года руководил регионом в качестве председателя государственного совета Дагестана.
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