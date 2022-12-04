Более 13 млн тонн украинского продовольствия экспортировано в рамках «зерновой сделки»

Из украинских портов в воскресенье вышли три судна, в том числе зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).
"4 декабря три судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 115 тыс. 400 тонн зерна и другой агропродукции в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.
Зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН судно BC Callisto перевозит 30 тыс. тонн пшеницы в Сомали для последующей передачи груза в Эфиопию.
Сухогруз Juniper (25 тыс. тонн ячменя и 30 тыс. тонн пшеницы) направляется в Израиль, сухогруз Akson Sara (30,4 тыс. тонн кукурузы) - в Турцию.
В украинские порты также направляются пять судов, которые 4 декабря прошли по морскому гуманитарному коридору.
"По состоянию на 4 декабря общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 13 млн 023 тыс. 448 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 1046 судов: 522 на прибытие в украинские порты и 524 - на выход из них", - подчеркивается в сообщении.
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