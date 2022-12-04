Число погибших на Каспии тюленей возросло уже до 2,5 тыс. особей

Специалисты природоохранных структур продолжают находить погибших тюленей на побережье Каспийского моря в Дагестане, их число увеличилось уже в несколько раз, сообщает региональное Минприроды в своем телеграм-канале.
"Вдоль всего побережья Каспийского моря на территории республики специалистами природоохранных структур продолжаются мероприятия по подсчёту количества погибших тюленей. К сожалению, цифра значительно выросла и составляет на данный момент 2500 особей. Тела обнаруживаются на разных локациях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольшее количество погибших особей обнаружено в районе Юзбаша, а также между устьями рек Сулак и Шуринка.
Причины гибели будут установлены после проведения лабораторных исследований патологического материала мёртвых животных.
В минувшую субботу на берегу Каспийского моря, в Кировском районе Махачкалы (Дагестан) на участке от Нефтебазы до устья реки Сулак обнаружены туши мертвых тюленей в количестве 650 - 700 особей. Пока выдвигается версия о естественных причинах гибели животных. Состояние внутренних органов исследованных тюленей не подтвердило гипотезу об их интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами.
Байрамов отправился с визитом в Россию
Байрамов и Лавров обсудят двустороннюю повестку, нормализацию отношений между Баку и Ереваном - МИД РФ
Армения должна прекратить минный терроризм и возместить причиненный ущерб - постпред Азербайджана при ООН
Новак отметил, что нефтяной рынок сейчас в лучшем состоянии, чем два месяца назад
Новак исключил подчинение РФ потолку цен на нефть даже при риске сокращения добычи
В декабре весь получаемый «Молдовагаз» российский газ будет поставляться в Приднестровье
Сборная Франции победила Польшу и вышла в четвертьфинал ЧМ
В Азербайджане более чем вдвое выросла суточная заболеваемость COVID-19
Алиев ознакомился с условиями, созданными на объектах экономического и общественного назначения в Шеки
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Фонд Развития Предпринимательства и Банк Республика организовали тренинги для женщин-предпринимателей в регионах
До саммита инноваций остались считаные дни!
Kaspersky ICS CERT: с какими киберугрозами могут столкнуться промышленные предприятия в 2023 году
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают