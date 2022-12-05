Apple ускоряет перенос производства из Китая

Американская Apple Inc. в последние недели активизировала перенос части производственных мощностей за пределы Китая, который долгое время доминировал в цепочке поставок компании, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, участвовавшие в обсуждении планов.
По их словам, поставщикам рекомендовано ускорить подготовку к сборке продуктов Apple в других странах Азии, особенно в Индии и Вьетнаме. Таким образом компания стремится уменьшить зависимость от тайваньских компаний, включая Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology).
На решение Apple повлияли недавние беспорядки в китайском городе Чжэнчжоу, где расположен завод Foxconn, который выпускает основную часть устройств iPhone 14 Pro и Pro Max, являющихся самыми востребованными в этом году. Как пишет газета, в конце ноября 300 тыс. работников фабрики протестовали из-за низкой зарплаты и антиковидных ограничений.
Один из источников заявил, что Apple также рассматривает вариант увеличения числа заводов по сборке продукции в партнерстве с китайскими компаниями. В число заинтересованных в расширении входят Luxshare Precision Industry Co. и Wingtech Technology Co. Тем не менее, Apple заявила им о необходимости производить больше объемов продукции за пределами КНР.
Долгосрочной целью Apple являются поставки 40-45% iPhones из Индии по сравнению с несколькими процентами в настоящее время, отмечает аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо. При этом, по словам поставщиков, ожидается, что во Вьетнаме будут в основном выпускаться другие продукты Apple, такие как AirPods, "умные часы" и макбуки.
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