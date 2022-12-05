МВД направит около 3,6 млн манатов на строительство нового корпуса общежития Академии МВД

Главное управление Материально-технического обеспечения МВД Азербайджана направит около 3,6 млн манатов на строительство корпуса (блок C) общежития Академии МВД. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам портала www.tender.gov.az, с ООО «TVM-İnşaat» подписан соответствующий договор. Сумма контракта - 3 млн 598,989 тыс. манатов. Б.Рустамбеков

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