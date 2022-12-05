SOCAR Petroleum довела число АЗС в Азербайджане до 44

ЗАО SOCAR Petroleum ("дочка" SOCAR, Госнефтекомпании Азербайджана) ввела в эксплуатацию автозаправочную станцию (АЗС) в Сумгайте.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании, новый заправочный комплекс открыт на пересечении проспекта Кероглы и улицы Мира.
Таким образом, в настоящее время на территории Азербайджана действуют 44 АЗС под брендом «SOCAR».
SOCAR Petroleum учреждена в январе 2008 года, и занимается розничной торговлей нефтепродуктов, расширяя сеть АЗС под брендом «SOCAR». Первые АЗС в Азербайджане компания открыла в мае 2010 года.
На АЗС компании реализуется 6 видов топлива: бензин АИ-95 Premium, отвечающий экологическим стандартам Euro-4, АИ-92 (Euro-2), АИ-98 Super (Euro-5), а также сжиженный газ (LPG) и дизельное топливо. Компания также владеет 11 нефтебазами в Азербайджане
Н.Аббасова
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