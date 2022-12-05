Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

02.12 $/bbl +/- WTI 79.98 -1.24 Brent 85.57 -1.31

ТЭК 05.12.2022 11:35

SOCAR Petroleum довела число АЗС в Азербайджане до 44

ЗАО SOCAR Petroleum ("дочка" SOCAR, Госнефтекомпании Азербайджана) ввела в эксплуатацию автозаправочную станцию (АЗС) в Сумгайте.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании, новый заправочный комплекс открыт на пересечении проспекта Кероглы и улицы Мира.

Таким образом, в настоящее время на территории Азербайджана действуют 44 АЗС под брендом «SOCAR».

SOCAR Petroleum учреждена в январе 2008 года, и занимается розничной торговлей нефтепродуктов, расширяя сеть АЗС под брендом «SOCAR». Первые АЗС в Азербайджане компания открыла в мае 2010 года.

На АЗС компании реализуется 6 видов топлива: бензин АИ-95 Premium, отвечающий экологическим стандартам Euro-4, АИ-92 (Euro-2), АИ-98 Super (Euro-5), а также сжиженный газ (LPG) и дизельное топливо. Компания также владеет 11 нефтебазами в Азербайджане

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: SOCAR, АЗС, ВВОД


Похожие новости


SOCAR Petroleum ввела в строй новую АЗС в Карабахе Украинская «дочка» SOCAR возобновила работу 4 АЗС в Харькове SOCAR Petroleum довела число АЗС в Азербайджане до 42 SOCAR увеличила сеть АЗС в Румынии до 67 SOCAR Petroleum ввела в эксплуатацию автозаправочную станцию на участке автодороги Герус-Кафан SOCAR увеличила сеть АЗС в Румынии до 66

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az