SOCAR Petroleum довела число АЗС в Азербайджане до 44

ЗАО SOCAR Petroleum ("дочка" SOCAR, Госнефтекомпании Азербайджана) ввела в эксплуатацию автозаправочную станцию (АЗС) в Сумгайте.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании, новый заправочный комплекс открыт на пересечении проспекта Кероглы и улицы Мира.

Таким образом, в настоящее время на территории Азербайджана действуют 44 АЗС под брендом «SOCAR».

SOCAR Petroleum учреждена в январе 2008 года, и занимается розничной торговлей нефтепродуктов, расширяя сеть АЗС под брендом «SOCAR». Первые АЗС в Азербайджане компания открыла в мае 2010 года.

На АЗС компании реализуется 6 видов топлива: бензин АИ-95 Premium, отвечающий экологическим стандартам Euro-4, АИ-92 (Euro-2), АИ-98 Super (Euro-5), а также сжиженный газ (LPG) и дизельное топливо. Компания также владеет 11 нефтебазами в Азербайджане

Н.Аббасова