Глава Минобороны Турции проведет встречи в Азербайджане

Министр обороны Турции Хулуси Акар в понедельник прибудет в Азербайджан с официальным визитом, сообщает агентство «Анадолу».
«В ходе визита в Баку министр Акар вместе с сопровождающим его командованием турецких вооруженных сил проведет различные встречи», - сообщает издание.
Ранее сообщалось, что в приграничных с Ираном районах Азербайджана стартовали крупномасштабные азербайджано-турецкие военные учения.
Н.Аббасова
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