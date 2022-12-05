Глава Минобороны Турции проведет встречи в Азербайджане

Министр обороны Турции Хулуси Акар в понедельник прибудет в Азербайджан с официальным визитом, сообщает агентство «Анадолу». «В ходе визита в Баку министр Акар вместе с сопровождающим его командованием турецких вооруженных сил проведет различные встречи», - сообщает издание. Ранее сообщалось, что в приграничных с Ираном районах Азербайджана стартовали крупномасштабные азербайджано-турецкие военные учения. Н.Аббасова

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