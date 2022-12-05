ADY Express фиксирует значительный рост перевозки грузов, связанных с Узбекистаном

ООО «ADY Express» (дочка ЗАО «Азербайджанские железные дороги») в январе-октябре 2022 года перевезла около 220 тыс. тонн грузов, связанных с Узбекистаном.

В компании агентству «Интерфакс-Азербайджан» отметили, что показатели за 10 месяцев текущего года более чем в два раза превысили показатели всего 2021 года. «Так в прошлом году объем грузов, связанных с Узбекистаном оставил всего 95 тыс. тонн», - отметили «ADY Express».

За 10 месяцев 2022 года 98% перевезенных грузов составили транзитные товары. «Около 200 тыс. тонн перевезенных грузов составляют экспортные грузы Узбекистана, а остальные - импортные. Перевозки в обоих направлениях осуществлялись по Каспийскому морю», - сказали в компании.

Б.Рустамбеков