Неблагоприятные погодные условия могут отсрочить планы ФРГ по запуску СПГ-терминалов

Планы Германии начать импортировать сжиженный природный газ в декабре оказались под угрозой срыва из-за неблагоприятных погодных условий.
Климатические факторы уже привели к приостановке ряда работ на первых терминалах и могут стать причиной отсрочки нескольких других проектов, которые должны быть запущены к концу года, пишет агентство Bloomberg.
Предприятия, как ожидается, обеспечат производство около 20 млрд кубометров СПГ в год, что эквивалентно более 40% объема российского газа, который Германия импортировала в 2021 году. Чем позднее эти объекты начнут функционировать, тем дольше страна будет сталкиваться с трудностями текущей зимой на фоне роста спроса.
"Есть один фактор, который сейчас для нас просто непредсказуем: погода. Она может стать ключевой причиной возможных задержек", - сказал главный исполнительный директор Uniper Клаус-Дитер Маубах.
Uniper строит СПГ-терминал в городе Вильгельмсхафен на северо-западе Германии. Маубах выразил уверенность, что компания сможет закончить проект до конца года.
Германия начала активно строить инфраструктуру для увеличения импорта СПГ и снижения зависимости от российского газа. Власти страны приняли закон для ускорения сроков одобрения проектов. В свою очередь, компании договорились о временных поставках, которые будут идти через новые терминалы.
СПГ является необходимым ресурсом для пополнения запасов газа в Европе. Между тем метеорологи прогнозируют непривычно холодные температуры в Германии в ближайшие две недели, что рискует создать новые препятствия для реализации проектов.
"Погода всегда играет немаловажную роль в морских проектах, особенно зимой", - сказал в этой связи Штефан Кнабе, председатель наблюдательного совета Deutsche ReGas GmbH & Co. KGaA, оператора одного из проектов терминалов.
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