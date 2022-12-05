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Происшествия 05.12.2022 12:22

Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах со стороны учредителя ООО «Кат Холдинг» рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям

Уголовное дело в отношении учредителя и фактического руководителя ООО «Кат Холдинг» Эльчина Алекперова и директора этой компании Маила Ибадова, обвиняемых в мошенничестве в особо крупных размерах, находится на рассмотрении в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Генпрокуратура Азербайджана сообщает, что Алекперову предъявлены обвинения по статьям 178.4, 179.4, 32.4, 312.1, 313 и 308.2 УК Азербайджана, Ибадову – по статьям 179.4 и 308.2.

Согласно материалам дела, Алекперов обвиняется в получении путем мошенничества средств в размере 3 млн 520,763 тыс. манатов ($2 млн 70,745 тыс.), принадлежащих гражданину Литовской Республики Повиласу Поциусу, а также в присвоении обвиняемыми лицами 1 млн 569 тыс. 404,68 манатов из общей суммы 1 млн 900 тыс. 128,68 манатов, выплаченных 34 лицами за продажу им принадлежащих ООО «Кат Холдинг» квартир, и в других преступных деяниях.

При этом ведомство отмечает, что в ходе предварительного расследования по указанному уголовному делу причастность должностных лиц Госагентства жилищного строительства Азербайджана к совершению указанных преступных действий, а также случаи хищения денежных средств или имущества, принадлежащего Агентству, не установлены.

Р.Ахмедов

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Тэги: СУД, МОШЕННИЧЕСТВО, ДЕЛО


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