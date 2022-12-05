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Цена на нефть

02.12 $/bbl +/- WTI 79.98 -1.24 Brent 85.57 -1.31

ТЭК 05.12.2022 12:28

Италия в октябре импортировала около 0,8 млн т нефти из Азербайджана

Италия в октябре увеличила импорт нефти на 1,9% к уровню сентября, до 5,36 млн тонн, Азербайджан вошел в топ-3 поставщиков, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на министерство экологического перехода страны.

Основными поставщиками являлись Россия (1,1 млн тонн), Ливия (909,9 тыс. тонн) и Азербайджан (782,2 тыс. тонн).

Средняя цена импорта для Италии в октябре составила $93,15 за баррель. Самым дорогим сортом стал алжирский Saharan blend ($134,01), самым дешевым - ливийский Zueitina ($22,81)

Всего за январь-октябрь Италия импортировала 52,2 млн тонн нефти.

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Тэги: ИТАЛИЯ, НЕФТЬ, ИМПОРТ, ОКТЯБРЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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