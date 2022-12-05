Италия в октябре импортировала около 0,8 млн т нефти из Азербайджана

Италия в октябре увеличила импорт нефти на 1,9% к уровню сентября, до 5,36 млн тонн, Азербайджан вошел в топ-3 поставщиков, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на министерство экологического перехода страны.
Основными поставщиками являлись Россия (1,1 млн тонн), Ливия (909,9 тыс. тонн) и Азербайджан (782,2 тыс. тонн).
Средняя цена импорта для Италии в октябре составила $93,15 за баррель. Самым дорогим сортом стал алжирский Saharan blend ($134,01), самым дешевым - ливийский Zueitina ($22,81)
Всего за январь-октябрь Италия импортировала 52,2 млн тонн нефти.
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