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Финансы 05.12.2022 13:41

Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 16,75%, ниже ожиданий аналитиков

Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку с 16% до 16,75%, сообщила в понедельник пресс-служба финрегулятора.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение повысить базовую ставку до 16,75% годовых с коридором +/- 1 п.п. %", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-релизе отмечается, что текущее решение основывалось на прогнозах и анализе фактических данных.

"В его основу легли факторы внешней среды в виде неопределенности геополитической обстановки и ее последствий, а также сохраняющихся высоких цен на продовольствие в мире. Со стороны внутренней экономики отмечаются исторически максимальные инфляционные ожидания, дисбаланс спроса и предложения, а также перестройка торговли при ускоренном росте импорта", - говорится в информации.

Отмечается, что Национальный банк приблизился к окончанию цикла повышения базовой ставки. Достигнутый ее уровень оценивается как достаточно высокий.

"Сохранение базовой ставки на текущих значениях в течение продолжительного периода времени позволит стабилизировать инфляцию и постепенно снизить ее в среднесрочной перспективе. Вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в условиях отсутствия новых проинфляционных шоков оценивается как низкая", - отмечается в сообщении.

В пресс-релизе уточняется, что инфляция формируется на высоких уровнях.

"В ноябре ее годовое значение составило 19,6%, продемонстрировав рост по всем компонентам. Месячная инфляция в ноябре несколько замедлилась, но все еще остается высокой, существенно превышая многолетние средние показатели. Это обусловлено высокой внешней инфляцией при устойчивом внутреннем спросе и продолжающейся переориентацией логистических цепочек импорта потребительских товаров на новые торговые маршруты", - говорится в пресс-релизе.

Большинство аналитиков, опрошенный "Интерфакс-Казахстан", ожидали повышения базовой ставки до 17%

Нынешнее повышение ставки - шестое с начала текущего года. Ставка на уровне 16% годовых действовала с 26 октября, когда она была повышена с 14,5% годовых.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 13 января 2022 года в 14:00 по времени Астаны.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЦБАНК, СТАВКА


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