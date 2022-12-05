Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

02.12 $/bbl +/- WTI 79.98 -1.24 Brent 85.57 -1.31

Внешняя политика 05.12.2022 12:56

Президент Алиев обсудил с Левитиным Зангезурский коридор и расширение возможностей т/к Север-Юг

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял помощника президента России Игоря Левитина.

Как сообщает сайт главы государства, стороны в ходе встречи выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией, в том числе экономических отношений, а также отмечалась важность совместной работы в сферах транспорта и инфраструктуры.

"В ходе беседы были обсуждены двусторонние и региональные вопросы, касающиеся транспорта, транзита, логистики, в том числе расширения возможностей транспортного коридора Север-Юг и вопросы, связанные с Зангезурским коридором", - говорится в сообщении.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Украина потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, ее используют как таран против РФ - Путин Путин: Польша, Украина и США - среди бенефициаров инцидентов на «Северных потоках» Санду расценила пролет российских ракет над Молдовой как «грубое нарушение статуса нейтралитета» республики Путин сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации в РФ Турция была вправе оставить у себя 32 из 87 судов с украинским зерном - Путин Токаев заявляет, что рассчитывает на приезд Путина в Казахстан на октябрьский саммит СНГ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az