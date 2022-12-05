Президент Алиев обсудил с Левитиным Зангезурский коридор и расширение возможностей т/к Север-Юг

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял помощника президента России Игоря Левитина.
Как сообщает сайт главы государства, стороны в ходе встречи выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией, в том числе экономических отношений, а также отмечалась важность совместной работы в сферах транспорта и инфраструктуры.
"В ходе беседы были обсуждены двусторонние и региональные вопросы, касающиеся транспорта, транзита, логистики, в том числе расширения возможностей транспортного коридора Север-Юг и вопросы, связанные с Зангезурским коридором", - говорится в сообщении.
Н.Аббасова
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