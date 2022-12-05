КНДР произвела около 130 артиллерийских выстрелов в сторону буферных зон

Северокорейские военные произвели около более 100 артиллерийских выстрелов в сторону восточной и западной "буферных зон", сообщают во вторник южнокорейские СМИ.
В Объединенном комитете начальников штабов ВС Южной Кореи заявили, что КНДР в понедельник произвела порядка 130 артиллерийских выстрелов начиная с 14:59 по местному времени (08:59 мск).
В пятницу Южная Корея объявила о дополнительных санкциях в отношении Северной Кореи в ответ на растущие угрозы со стороны Пхеньяна. Сеул решил ввести независимые санкции в отношении восьми физических лиц и семи учреждений, причастных к секретным программам КНДР по разработке ядерного оружия и ракет.
Президент Алиев и глава Минобороны Турции обсудили перспективы сотрудничества Баку и Анкары
Товарооборот между Азербайджаном и РФ в 2022г может достичь рекордных $4 млрд - Лавров
Главы МИД Азербайджана и Армении до конца 2022г могут провести третий раунд переговоров по мирному договору - Байрамов
Цены на нефть сократили прирост
Trafigura договорилась о кредите на $3 млрд на поставку газа в Германию
JPMorgan понизил прогноз цены Brent на 2023г до $90 за баррель
СМИ сообщили о трудоустройстве Роналду в "Аль-Наср" с 1 января
В Азербайджане более чем в 3 раза снизилась суточная заболеваемость COVID-19
Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах со стороны учредителя ООО «Кат Холдинг» рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям
Алиев ознакомился с условиями, созданными на объектах экономического и общественного назначения в Шеки
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
ВТБ (Азербайджан) стал генеральным спонсором Кубка Баку по автогонкам
Проведено специальное мероприятие для детей с нарушением слуха
Студенты Бакинской высшей школы нефти заняли 1-е место на национальном этапе 47-го Международного студенческого чемпионата по программированию
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают