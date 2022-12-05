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Дальнее зарубежье 05.12.2022 16:32

КНДР произвела около 130 артиллерийских выстрелов в сторону буферных зон

Северокорейские военные произвели около более 100 артиллерийских выстрелов в сторону восточной и западной "буферных зон", сообщают во вторник южнокорейские СМИ.

В Объединенном комитете начальников штабов ВС Южной Кореи заявили, что КНДР в понедельник произвела порядка 130 артиллерийских выстрелов начиная с 14:59 по местному времени (08:59 мск).

В пятницу Южная Корея объявила о дополнительных санкциях в отношении Северной Кореи в ответ на растущие угрозы со стороны Пхеньяна. Сеул решил ввести независимые санкции в отношении восьми физических лиц и семи учреждений, причастных к секретным программам КНДР по разработке ядерного оружия и ракет.

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Тэги: КНДР, ЮЖКОРЕЯ, АРТИЛЛЕРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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