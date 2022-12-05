Талибы объявили о задержании члена ИГИЛ, напавшего на посла Пакистана в Кабуле

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" объявило о задержании члена ИГИЛ, совершившего нападение на посла Пакистана в Кабуле.

"В Кабуле спецназ Исламского Эмирата (так называют талибы свое правительство - ИФ) задержал человека, стрелявшего в пакистанское посольство в прошлую пятницу. Этот человек является гражданином иностранного государства и членом ИГИЛ", - сообщил в понедельник официальный представитель талибов Забиулла Муджахид в Твиттере.

"Расследование показало, что это нападение было организовано совместно ИГИЛ и повстанцами. За нападением стоят некоторые иностранные группировки, целью которых является возбуждение недоверия между двумя братскими странами - Афганистаном и Пакистаном", - написал Муджахид.

По его информации, дальнейшее расследование этой атаки продолжается.

В пятницу афганские СМИ сообщили, что вооруженное нападение на посла Пакистана Убайда Низамани произошло в районе Карте Парван второго округа Кабула. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф осудил нападение на посла, потребовал немедленного расследования и принятия мер против лиц, совершивших этот "гнусный акт".

Позже он сообщил, что посол Низамани находится в безопасности.

В свою очередь движение "Талибан" заявило, что проводит расследование по факту вооруженного нападения на посла Пакистана.

"Исламский Эмират Афганистан решительно осуждает попытку стрельбы и нападение на пакистанское посольство в Кабуле и желает скорейшего выздоровления пострадавшему сотруднику службы безопасности", - заявил пресс-секретарь МИД талибов Абдул Кахар Балхи.