Британскую экономику ждет спад в 2023 году, десятилетие слабого роста - прогноз CBI

ВВП Великобритании снизится в 2023 году, а в дальнейшем экономику страны ждет десятилетие слабого роста, если не будут приняты меры для повышения производительности, свидетельствует прогноз Конфедерации британской промышленности (CBI).
CBI ожидает уменьшения британского ВВП на 0,4% в 2023 году, тогда как ранее прогнозировала его увеличение на 1%.
"Довольно мягкая" рецессия, которая, вероятно, началась еще в третьем квартале 2022 года, продлится до конца 2023 года, прогнозирует CBI. По оценкам организации, объем британского ВВП вернется к доковидному уровню лишь к середине 2024 года.
Великобритания, как и другие европейские страны, столкнулась с трудностями в связи с резким повышением цен на энергоресурсы, существенно увеличившим издержки как домохозяйств, так и бизнеса, отмечает Market Watch.
Темпы инфляции в стране замедлятся в 2023 году по сравнению с текущим годом и составят в среднем 6,7%, прогнозирует CBI. В октябре 2022 года потребительские цены в Британии подскочили на 11,1% в годовом выражении - максимальными темпами с 1981 года.
"Еще одна рецессия за последние два года - это сложная ситуация", - отмечает ведущий экономист CBI Альпеш Палеха. - Второй год высокой инфляции больно ударит по британцам, особенно по людям с низким доходом".
Негативными факторами для экономики Великобритании также являются неполное восстановление рынка труда после пандемии COVID-19 и стагнация инвестиций после Brexit, говорится в обзоре CBI.
Эти факторы сказываются на производительности и ухудшают долгосрочные перспективы британской экономики, отмечают в организации.
"В Британии отмечается стагфляция - всплеск инфляции при экономическом спаде, снижении производительности и инвестиций бизнеса, - говорит генеральный директор CBI Тони Данкер. - Нас ждет потерянное десятилетие, если не принять меры".
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